İlginç görünümlere ve ölümcül silahlara sahip yüzlerce yaratığı kontrol ederek nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek ganimet toplayacağınız Idle Master 3D, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız sıra dışı bir savaş oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici savaş senaryosu ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi savaş kahramanınızı oluşturarak rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet kazanarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır.

Benzersiz tasarımlara sahip 3 boyutlu canavarları yöneterek rakiplerinize diz çöktürmeli ve seviye atlayarak daha fazla savaşçıya ulaşmalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı tasarımlara ve özelliklere sahip yüzlerce canavar savaşçı yer almaktadır.

Ayrıca birçok farklı savaş arenası ve sayısız görev bulunmaktadır. Rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Idle Master 3D ile sizde aklınızdaki savaşçıyı tasarlayabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.