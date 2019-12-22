Biraz para kazanmanın zamanı geldi. Büyük Patron, Rob için güzel yerler buluyor. Ekibi boşaltın ve polisler gelmeden girdiğiniz yerlerdeki her şeyi toplayın.

Bu sefer hazineyi korumadan çalmak ve daha sonra sinsi becerilerini kullanarak vaktinde kaçmak zorundasın! Bu yeni görev, hayranları memnun edecektir. Macera, dünyanın en güzel şehirlerinde sürüyor: Lüks evlerden süper marketlere kadar şaşırtıcı yerlerde şaşırtıcı yeni seviyeler keşfedin.

Harekete geçmeye hazır olun! Idle Robbery, telefonunuzda veya tabletinizde en iyi şekilde çalışmak için kurulan yeni bir macera bulmacasıdır. Güvenlik görevlilerinin etrafından sessizce dolaşın, devriye gezen emeklilerin yanından geçin ve yapışkan eldivenlerinizle mümkün olduğunca çok ganimet almaya çalışırken kurnaz tuzaklardan kaçının.