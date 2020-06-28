JoyCard Game tarafından geliştirilen ve mobil platformda rol oyunları arasında yer alan Idle Summoner 3D:AFK Adventure ile genç bir lord’un hikâyesine dahil olacağız.

3D grafiklere sahip olan yapım da küçük bir lordun hayatına ortak olacak, onunla birlikte kendisine verilen görevleri başararak onun büyümesine şahit olacak, birbirinden farklı savaşlara katılarak düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Benzersiz 3D kahramanlara da sahip olan oyun da ilerledikçe patron savaşçıların yanı sıra onlarca farklı canavar da karşımıza çıkacak.

Sıra tabanlı savaşlarda takım arkadaşlarımızla yardımlaşabilecek ve düşmanları daha kolay ve daha kısa sürede etkisiz hale getirebileceğiz.

Play Store üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun, günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.