Mobil platformun yeni isimlerinden bir tanesi olan Glory Play tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlanan Immortal Blade rol oyunu olarak oynanmaya devam ediyor.

Basit kontrollerin ve hızlı bir oynanışın yer aldığı Immortal Blade’de karanlık dünya içerisinde yükselen patron savaşçılara karşı mücadele edeceğiz. Sınıf değişimlerinin ve yükseltilebilir özelliklerin yer aldığı yapoımda oyucular ana karakterlerini geliştirerek daha güçlü bir hale getirebilecekler.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile PvP savaşlarına da katılabileceğimiz oyunda patron savaşçılar adeta görev niteliğinde karşımıza çıkacak. Oyuncular patron savaşçıları etkisiz hale getirerek daha hızlı seviye yükseltebilecekler.

Şuana kadar 50 binden fazla oyuncuya ulaşan Immortal Blade Google Play üzerinde 4.8 gibi bir inceleme skor puanına sahip.