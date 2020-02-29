Ölümsüzlüğün iksirini bulmak için macera dolu bir serüvene atılacağınız ve gizli kelimeleri bularak bulmacaları tamamlayacağınız Immortal Taoists, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça kalabalık bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici görselleri ve sürükleyici hikayesi ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, cümlelerdeki eksik kelimeleri tamamlayarak iksirleri hazırlamak için kullanacağınız tariflerin gizemini çözmek ve ölümsüzlüğün peşinden gitmektir. Çin ölümsüz Taocuları ile bir dizi zorlu görev üstlenecek ve iksirleri hazırlamak için zorlu yollardan geçeceksiniz. İlginç konusu ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ölümsüz yetiştirme modu ile konsey toplantılarında cennete kadar uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Büyülü haplar yapmak için manevi otlar toplayabilir ve haplarınızı simya çalışmaları yaparak geliştirebilirsiniz.

Kelime oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan Immortal Taoists, efsanevi Çin ölümsüzlük iksirleri hazırlayarak sonsuz bir yolculuğa adım atacağınız eğlenceli bir oyundur.