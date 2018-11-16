Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Impossible Assassin Mission tamamen ücretsiz olarak yaynlandı.

Şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Impossible Assassin Mission ile zengin bir cephane sistemi bizleri bekliyor. Benzersiz silah modelleri ile hayatta kalmaya çalışacağımız oyunda benzersiz suikast görevleri alacak ve çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya kalacağız.

Karanlık ve gerçekçi atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken mobil arcade oyunu bizlere sunduğu çok sayıda suikast görevi ile aksiyonu ve gerilimi iç içe karşımıza çıkarıyor. 100 farklı seviye ile bizleri zorlu görevlere çıkaracak olan yapım bizleri kısa süreli bir eğitime de sokacak. Oyuncular bu eğitimde ölümcül darbe yerlerini öğrenecekler. Dileyen oyuncular seçtikleri silahları yükseltebilir ve menzillerini artırarak daha uzaktan atışlar yapabilirler.

Oyuncuların görevleri başarabilmeleri için sınırlı bir zamanları var. Belirtilen zamanlar içerisinde oyuncular görevleri tamamlamaya çalışacaklar. Çeşitli ekipman ve techizatlar ile desteklenen oyun hem grafik açıları hem de içerikleri bakımından oldukça tatmin edicidir.

İyi oyunlar dileriz.