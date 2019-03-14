Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Incredible Jack: Jumping & Running, BelMacInteractive Company imzası ile geliştirildi.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan ve tamamen ücretsiz olarak Google Play’de oyunculara sunulan Incredible Jack: Jumping & Running ile bizleri ilerlemeye dayalı bir oynanış bekliyor olacak. Kaliteli grafiklerin ve zengin içeriğin yer aldığı oyunda keşfedilebilecek 43 farklı seviye yer alacak. Basitten zora doğru ilerleyecek olan bu seviyelerde oyuncular hızlı ve tempolu bir yapı eşliğinde ilerlemeye çalışacaklar.

Her kesimden oyuncuya hitap eden yapımda eğlencenin yanı sıra rekabet dolu bir ortam da bizleri bekliyor olacak. Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.