Inklings: Word Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyun olan Inklings: Word Game ile birbirinden zorku bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan Inklings: Word Game, sevimli karakterleri kontrol ederek zorlu kelimeleri açığa çıkarmanız gerekiyor. Şekerleri patlatarak harfleri ortaya çıkarmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda reflekslerinizi de üst düzeyde kullanmanız gerekiyor. Renkli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda tüm seviyeleri tamamlamalısınız. Ödülleri toplamanız gereken Inklings: Word Game oyununu sakın kaçırmayın.

Inklings: Word Game oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.