Iron Force 2

Manganızı kurun, dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara karşı heyecan verici topyekün çevrim içi çok oyunculu tank savaşlarına hazırlanın. Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından indirilen, mobil cihazlardaki en eğlenceli ve erişilebilir tank çatışması oyunu Iron Force’un arcade tank savaşı tarzındaki bu müthiş yeni sürümünde tanklarınızı yönetip kıyasıya savaşacaksınız.

Online beşe beş PvP savaşlarında arkadaşlarınızla ve tüm dünyadan oyuncularla bölükler ve lejyonlar kurun. Takım stratejinize göre rolünüzü seçip hızlı, gerçek zamanlı ve kazananın zafere ulaşacağı tank aksiyonunda rakip bölüklerle savaşın. Kendinize yakın derece ve beceri seviyesindeki rakiplerle dengeli eşleşmelerde karşılaşın, savaş alanına hükmedin.

Her biri özel güçlere ve niteliklere sahip üç tanktan oluşan birlikle başlayarak manganızın savaş planını uygulayın. Tankınızın performansını yükseltin ve rakiplerinize hükmetmek için kusursuz bir strateji kullanın. Ayrıca Iron Pass ile tank birliğinizi kişiselleştirin.