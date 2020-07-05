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Johnny Trigger: Sniper 1.5.2 (Android)
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  4. Johnny Trigger: Sniper - Android İçin Aksiyon Oyunu

Johnny Trigger: Sniper

1.5.2
Android
Johnny Trigger: Sniper
ÜCRETSİZ
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Johnny Trigger efsanesi artık sniper olarak yoluna devam ediyor.

Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 1
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 2
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 3
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 4
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 5
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 6
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 7
Johnny Trigger: Sniper Ekran Görüntüleri - 8
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Hiç casus olmayı hayal ettin mi? Basit bulmacalar ile başlayın ve daha sonra bazı zorlu seviyelere ilerleyin! Oyun cephanesinde tonlarca silah seni bekliyor. Hepsini deneyin. Akıllıca kararlar verin. Bir hata yap ve düşmanlar seni yakalasın. Onlara bir şans verme.

Seviyeleri hızla atla ve düşmanları suratlarının ortasından ya da arkadan vur. Er ya da geç sen de tekmeyi yersin fakat bulduğun ganimet ile düşmanlarını mahvedebileceğin daha büyük ve daha tehlikeli silahlar alabilirsin! Günün sonunda, havadaki mermi sayısı toplam oksijen miktarından çok daha fazla olacak.

Bir avcı suikastçısı olmalısın görevleri gizlice bitir ve en iyi deneyimin tadını çıkar! Adalet sizi çağırıyor, modern şehri ve sakinliği korumak sizin göreviniz.

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