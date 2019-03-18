JPG to PDF Converter uygulaması ile JPG dosyalarınızı PDF formatına dönüştürebilirsiniz.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve birçok işinizi bilgisayara bağlı kalmadan rahatlıkla halledebileceğiniz JPG to PDF Converter uygulaması, birden fazla JPG dosyasını tek bir PDF dosyasına dönüştürerek kullanışlı bir işlev sunuyor. Sayfa genişliği ve yüksekliğini ayarlayarak JPG dosyalarını seçmeye başlayabileceğiniz uygulamada, dönüştürme işlemini kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

PDF sayfasının genişliğini dar veya geniş olarak boyutlandırabileceğiniz JPG to PDF Converter uygulamasında, 1000 fotoğrafa kadar seçim yapabiliyorsunuz. Fotoğraf seçimini tamamlayıp, PDF sayfasının niteliklerini ayarladıktan sonra Convert to PDF butonuna tıklayarak dönüştürme işlemini başlatabilir ve telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri