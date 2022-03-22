ProtonVPN İndir: Windows bilgisayarlar için ücretsiz VPN programı

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Not: ProtonVPN servisini kullanabilmek için bu adres üzerinden kendinize ücretsiz olarak bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir: https://account.protonvpn.com/signup Sayfada FREE bölümünü seçtikten sonra kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz, sonrasında e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir. Ardından e-posta adresinize doğrulama kodu gönderilmesi için "Send" tuşuna tıklamanız, e-posta adresinize gelen mesajdaki kodu girerek üyeliğinizi başlatmanız gerekmektedir. Program indikten sonra kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek ProtonVPN'i kullanabilirsiniz.

ProtonVPN, kullanıcılara internette güvenli ve engelsiz bir şekilde gezinti yapabilme imkanı veren bir yasaklı sitelere giriş ya da VPN programı olarak tanımlanabilir.

ProtonVPN İndir Ücretsiz VPN Programı

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş aracı olan ProtonVPN, OpenVPN altyapısını kullanan bir servis. Program, temel olarak internette yaptığınız veri trafiğini farklı coğrafi konumdaki bir bilgisayara yönlendiriyor ve size bu farklı coğrafi konumdaki bilgisayardan internete bağlanıyormuş gibi internette gezinti yapma imkanı veriyor. Bu sayede bölge kısıtlamalarını ve internet sansürünü aşabiliyor, Wikipedia gibi engellenen sitelere giriş yapabiliyorsunuz.

ProtonVPN'in ücretsiz servisi belli kısıtlamalara sahip. Bu kısıtlamalar arasında veri transfer limitinin olmaması sevindirici. Yani ProtonVPN ile kotayı düşünmeden gezinti yapabilirsiniz. Buna rağmen ProtonVPN'in ücretsiz servisi hız limitine sahip, kullanıcılara az sayıda sunucu seçeneği sunuluyor ve P2P (torrent) dosya transferleri desteklenmiyor. Yine de yasaklı ve bölge kısıtlamalı sitelere girmek istiyorsanız ProtonVPN güvenilir ve kullanışlı bir araç.

Günümüzde internet güvenliği kullanıcılar için hayati önem taşıyor. İnternet siteleri kullanıcıların verilerini çalarken, VPN gibi araçlar yardımıyla da insanlar takip edilmenin daha zorlaştığını düşünüyorlar. VPN kullanıcıların bulundukları noktanın farklı olmasını sağlarken, internet üzerinde de takip işini zorlaştırıyor. ProtonVPN güvenilir yapısı ile birlikte kullanıcılara ücretsiz bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ProtonVPN ile yasaklı sitelere de giriş yapabiliyorlar.

ProtonVPN Özellikleri

Ücretsiz,

Basit kullanım,

Otomatik konum,

Güvenli,

ProtonVPN İndir

ProtonVPN Android, iOS ve Windows için ücretsiz olarak yayınlanan bir VPN uygulamasıdır. Hemen indirip güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.