ProtonVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 75,182
- DOSYA BOYUTU 16.30 MB
- Üretici protonvpn-ag
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ProtonVPN İndir: Windows bilgisayarlar için ücretsiz VPN programı
Not: ProtonVPN servisini kullanabilmek için bu adres üzerinden kendinize ücretsiz olarak bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir:
https://account.protonvpn.com/signup
Sayfada FREE bölümünü seçtikten sonra kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz, sonrasında e-posta adresinizi girmeniz gerekmektedir. Ardından e-posta adresinize doğrulama kodu gönderilmesi için "Send" tuşuna tıklamanız, e-posta adresinize gelen mesajdaki kodu girerek üyeliğinizi başlatmanız gerekmektedir. Program indikten sonra kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek ProtonVPN'i kullanabilirsiniz.
ProtonVPN, kullanıcılara internette güvenli ve engelsiz bir şekilde gezinti yapabilme imkanı veren bir yasaklı sitelere giriş ya da VPN programı olarak tanımlanabilir.
ProtonVPN İndir Ücretsiz VPN Programı
Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş aracı olan ProtonVPN, OpenVPN altyapısını kullanan bir servis. Program, temel olarak internette yaptığınız veri trafiğini farklı coğrafi konumdaki bir bilgisayara yönlendiriyor ve size bu farklı coğrafi konumdaki bilgisayardan internete bağlanıyormuş gibi internette gezinti yapma imkanı veriyor. Bu sayede bölge kısıtlamalarını ve internet sansürünü aşabiliyor, Wikipedia gibi engellenen sitelere giriş yapabiliyorsunuz.
ProtonVPN'in ücretsiz servisi belli kısıtlamalara sahip. Bu kısıtlamalar arasında veri transfer limitinin olmaması sevindirici. Yani ProtonVPN ile kotayı düşünmeden gezinti yapabilirsiniz. Buna rağmen ProtonVPN'in ücretsiz servisi hız limitine sahip, kullanıcılara az sayıda sunucu seçeneği sunuluyor ve P2P (torrent) dosya transferleri desteklenmiyor. Yine de yasaklı ve bölge kısıtlamalı sitelere girmek istiyorsanız ProtonVPN güvenilir ve kullanışlı bir araç.
Günümüzde internet güvenliği kullanıcılar için hayati önem taşıyor. İnternet siteleri kullanıcıların verilerini çalarken, VPN gibi araçlar yardımıyla da insanlar takip edilmenin daha zorlaştığını düşünüyorlar. VPN kullanıcıların bulundukları noktanın farklı olmasını sağlarken, internet üzerinde de takip işini zorlaştırıyor. ProtonVPN güvenilir yapısı ile birlikte kullanıcılara ücretsiz bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar ProtonVPN ile yasaklı sitelere de giriş yapabiliyorlar.
ProtonVPN Özellikleri
- Ücretsiz,
- Basit kullanım,
- Otomatik konum,
- Güvenli,
ProtonVPN İndir
ProtonVPN Android, iOS ve Windows için ücretsiz olarak yayınlanan bir VPN uygulamasıdır. Hemen indirip güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kolay bağlantı kuruluyor
Veri transfer limiti yok
P2P (torrent) desteklenmemekte
Ücretsiz sürümde sunucu sayısı az
Ücretsiz sürümde hız limiti mevcut
ProtonVPN APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,354
- DOSYA BOYUTU 18.90 MB
- Üretici protonvpn-ag
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ProtonVPN APK İndir: Android telefonlar için ücretsiz VPN programı
ProtonVPN eğer mobil cihazlarınız üzerinde yasaklı sitelere giriş yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir VPN uygulaması.
ProtonVPN İndir Android VPN Programı
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir engelli sitelere giriş aracı olan ProtonVPN, internette hem güvenli, hem de yasaksız gezinti yapmanızı mümkün kılıyor. ProtonVPN, mobil cihazınızdan internete bağlandığınızda bu bağlantıyı farklı coğrafi konumdaki bir bilgisayara yönlendiriyor, bu sayede bu uzaktaki bilgisayardan internete bağlanıyormuş gibi gezinti yapabiliyorsunuz.
ProtonVPN ile bölge kısıtlaması olan servislerden faydalanabilir, sansürlenmiş sitelere erişebilirsiniz. Ayrıca siz gezinti yaparken IP adresiniz gizleniyor ve bu sayede takip edilmeniz önleniyor. Eğer halka açık WiFi erişim noktalarından internete bağlanıyorsanız ProtonVPN'i kullanarak hassas bilgilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.
ProtonVPN'in ücretsiz servisi herhangi bir veri transfer limitine sahip değil. Fakat bağlantı hızı limitleniyor ve az sayıda sunucu seçeneği sunuluyor. Yine de internet güvenliğinizi sağlamak ve engelli sitelere giriş yapmak için ProtonVPN bir hayli pratik bir araç.
ProtonVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 257
- DOSYA BOYUTU 79.90 MB
- Üretici protonvpn-ag
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ProtonVPN (iOS), iPhone ve iPad'iniz için hızlı, güvenli ve sınırsız VPN uygulaması
ProtonVPN (iOS), kullanıcıların gizliliğine saygı duyan ve kullanımı güvenli olan dünyanın tek VPN hizmeti. İnternette gezinme geçmişini kaydetmeme, gizliliği ihlal eden reklamlar göstermeme, verileri üçüncü şahıslarla paylaşmama, sınırsız veri kullanımı sağlamasıyla ProtonVPN, milyonlarca kullanıcısı olan güvenilir VPN programları arasında.
ProtonVPN İndir iOS
20 milyon kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük şifreli e-posta servisi ProtonMail’in VPN uygulaması ProtonVPN, 44 ülkede yüksek hızda 577 sunucu barındırıyor. Tüm VPN uygulamaları gibi erişilemeyen içeriklere erişmenizi, videoları daha hızlı izlemenizi sağlıyor. Dosya paylaşımı/BitTorrent desteği sunan VPN servisi, 10 Gbps’e kadar yüksek hızda bağlantı sunuyor. Aynı anda 10 cihazınıza VPN bağlantısı sağlayabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümde Japonya, Hollanda ve Amerika’daki sunuculara bağlanmanıza izin veriliyor. ProtonVPN’in öne çıkan özellikleri arasında;
- Güçlü şifreleme: Verileriniz AES-256 ve 4096 RSA ile korunur.
- İsviçre merkezli: Verileriniz dünyadaki en güçlü gizlilik yasalarından bazıları ile korunur.
- Kayıt tutma yok: ProtonVPN, kullanıcı verilerini asla kaydetmez veya paylaşmaz. Yetkililer talep etse bile paylaşacak hiçbir veri yoktur.
- Açık kaynak: Uygulama bağımsız olarak kontrol edilmiştir ve açık kaynaklıdır; güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.
- İleri seviye gizlilik: Şifrelenmiş trafiğiniz sonrasında kaydedilmez ve şifresi çözülmez.
- Güvenli protokoller: VPN uygulaması IKEv2 protokolünü kullanır. Hızlıdır, kararlıdır ve bilinen bir güvenlik zaafı yoktur.
- DNS sızdırma koruması: Gezinme geçmişinizin DNS sorguları yoluyla açığa çıkmamasını sağlamak için DNS’nizi şifreler.
- Her zaman açık VPN: Yanlışlıkla bağlantının kesilmesi durumunda IP adresinizin açığa çıkmasını önler.
- Tam disk şifreleme: VPN sunucuları verilerinizi korumak için tamamen şifrelenmiştir.
- Anonim: ProtonVPN’i kullanmak için herhangi bir kişisel verinizi paylaşmanıza gerek yoktur.
- Çoklu platform desteği: Mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve yönlendiriciler dahil olmak üzere tüm cihazlar
- 44 ülkede 577 yüksek hızlı sunucu
- Erişilemeyen içeriğe erişin ve en sevdiğiniz videoları izleyin.
- Çok sekmeli VPN ile ağ tabanlı saldırılara karşı koruma sağlayan Güvenli Çekirdek sunucular
- Dosya paylaşımı/BitTorrent desteği
- VPN üzerinden Tor, Tor anonimlik ağı ile otomatik entegrasyon sağlar.
- 10 Gbps’e kadar kadar yüksek hızlar
- Aynı anda 10 cihaza kadar VPN bağlantısı