Adobe Illustrator Creative Suite (CS) 6
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 156,849
- DOSYA BOYUTU 280.90 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Her tür projede kullanılmak üzere özgün vektör çizimler yapılmasını sağlayan Adobe Illustrator tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği bir yazılım.
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Tasarım projelerinde kullanılan vektör resimlerin oluşturulması için gelişmiş araçları bulunan Adobe Illustrator CS6, tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği olmazsa olmaz tasarım araçlarından biri. Yeni Adobe Mercury Performance System ile güçlenen Adobe Illustrator CS6 ile büyük dosyalar üzerinde akıcı ve tutarlı bir şekilde çalışılabiliyor. Grafik tasarım araçları geliştirilirken kolay kullanım özellikleriyle donatılan program, tasarımcıların bir numaralı programı olmayı sürdürüyor.
Adobe Illustrator Özellikleri
- Perspektif Çizimi: Gerçekçi derinliği ve uzaklığı olan görünümler oluşturmak için 1, 2 veya 3 noktalı doğrusal perspektifle uyumlu şekil ve sahneler çizin.
- Kıl Fırça: Doğal fırça konturlarını temsil eden vektörlerle çizin, kıl özelliklerini ve boya opaklığını kontrol edin.
- Web ve mobil ortamlar için keskin grafikler: Pikselleri hizalanmış raster resimler sunmak için vektör nesneleri dosyanın piksel ızgarası üzerinde oluşturun.
- Şekil oluşturma aracı: Şekilleri çalışma yüzeyinizde kolayca birleştirin, düzenleyin ve dolgu uygulayın.
- Flash Catalyst ile düzenleme: Adobe Flash Catalyst kullanılarak eklenmiş etkileşimleri ve yapıları koruyarak resimleri Illustrator'da düzenleyin.
- Çözünürlükten bağımsız efektler: Ortamlar arası ideal görünümü koruyan alt gölge, bulanıklaştırma ve doku gibi raster efektler uygulayın.