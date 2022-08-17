Adobe Illustrator Creative Suite (CS) 6

Her tür projede kullanılmak üzere özgün vektör çizimler yapılmasını sağlayan Adobe Illustrator tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği bir yazılım.

Yeşim Halıcı - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

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Tasarım projelerinde kullanılan vektör resimlerin oluşturulması için gelişmiş araçları bulunan Adobe Illustrator CS6, tüm dünyadan profesyonellerin tercih ettiği olmazsa olmaz tasarım araçlarından biri. Yeni Adobe Mercury Performance System ile güçlenen Adobe Illustrator CS6 ile büyük dosyalar üzerinde akıcı ve tutarlı bir şekilde çalışılabiliyor. Grafik tasarım araçları geliştirilirken kolay kullanım özellikleriyle donatılan program, tasarımcıların bir numaralı programı olmayı sürdürüyor.

Adobe Illustrator Özellikleri