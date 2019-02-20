Heyecan verici atlamalar yaparak yeni rekorlar elde edebileceğiniz Jump Rider: Crazy Boat, Android işlemciye sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynanmaktadır.

Oyun, basit ve anlaşılır menü tasarımının yanı sıra, çizgi filmi andıran görüntü grafikleriyle de oldukça dikkat çekiyor. Oyunun amacı üzerine bindiğiniz tekne ile birlikte çılgın atlamalar ve zıplamalar yaparak olabildiğince uzak noktalara ulaşıp rekor kırmaktır. Küçük bir tekne üzerinde oynayacağınız bu oyunda önemli olan dengenizi korumak ve atlamalarda kontrolü kaybetmemektir.

Çevrimiçi olarak da oynama imkanı bulabileceğiniz bu oyun ile dünya sıralamasında üst sıralara çıkabilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. Kullandığınız tekneyi yükselterek daha uzaklara zıplayabilir ve rekor üstüne rekor kırabilirsiniz. Toplayacağınız puanlarla farklı teknelerin kilidini açabilir ve yarışlarda daha güçlü tekneler ile atlayabilirsiniz. Oyun kontrolü oldukça basittir. Tek bir parmağınızı kullanarak teknenin kontrolünü sağlayabilir ve atlayışı gerçekleştirebilirsiniz.

Farklı modları ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Jump Rider: Crazy Boat, birçok oyun sever tarafından tercih edilen ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.