Zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli engeller ve yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz Jumping Slime, engellerin üstünden zıplayarak ya da engelleri iterek altın toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, engellerin üstünden zıplayarak yolunuza devam etmek ve parkurdaki altınları toplayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Minik karakterinizi yöneterek karşınıza çıkan tüm yaratıkları kılıçtan geçirmeli ve onları aşağı düşürerek yolunuza devam etmelisiniz. Gökyüzüne sıralanmış aralarında boşluklar bulunan blokların üstünde zıplayarak altın sandıklarına ulaşmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda birbirinden tehlikeli birçok yaratık yer almaktadır. Mavi renkteki sevimli karakteri yöneterek tüm yaratıkları öldürmeli ve maksimum seviyede altın toplamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni parkurlarda yarışabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Jumping Slime, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz keyif verici bir oyundur.