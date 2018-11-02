Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan Jurassic Survival, Mishka Productions tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Ücretsiz olarak oynanan ve mobil platformda oldukça başarılı günler geçiren yapım 5 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Dinazorlarla dolu bir atmosferde yaşam mücadelesi verdiğimiz oyunda açlıkla ve soğukla mücadele edecek kendimize yaşam alanı oluşturmaya çalışacağız.

Çevremizden gelebilecek saldırılara karşı sürekli tetikte olacağımız oyunda vahşi hayvanları evcilleştirebileceğiz. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda eğlenceli anlar geçirirken çeşitli tehlikeler ile de mücadele edeceğiz. Ateşli silahların yer aldığı mobil aksiyon oyununda çeşitli dinazor ve yaratıklar ile savaşacak onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde yaşam alanımız içerisinde ev inşa edecek ve çevresini güvenlik duvarı ile korumaya alabileceğiz. 5 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından her iki mobil platformda da oynanan yapım tamamen ücretsiz olması nedeniyle de oyunculardan tam puan alıyor.

Jurassic Survival, Google Play’de 4.4 gibi bir skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.