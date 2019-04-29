Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz Just Kill Me 3, farklı bölgelerde konuşlanan küçük yaratıkları ve ruhları yöneterek karşınızda duran hedefe saldırabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ilginç yaratıkları ve kötü ruhları yöneterek ölmekten korkmayan ve karşınıza geçerek sizi kışkırtmaya çalışan bir karakteri öldürmek için çeşitli saldırılarda bulunmak ve seviye atlayarak farklı saldırı modlarının kilidini açmaktır. Farklı yönlerden hedefe ateş ederek canını azaltabilir ve öldürücü darbeyi vurarak bölümü tamamlayabilirsiniz. İlginç konusu ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı yaratık ve birbirinden etkili birçok silah yer almaktadır. Hedefe hiç durmadan ateş ederek onu etkisiz hale getirebilir ve seviye atlayabilirisiniz. Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Just Kill Me 3 ile sizlerde eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.