Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynana ve ücretsiz olarak sunulan Kitchen Story: Cooking Game, kendi mutfağınızın şefi olabileceğiniz ve lezzetli yemekler yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, farklı restoranlarda işe girerek olabildiğince güzel yemekler yapmak ve müşterileri memnun etmektir. Oyun içerisinde toplamda 7 farklı restoran bulunmaktadır. Bu mekanlarda çalışarak iyi bir aşçı olmalı ve enfes yemekler yaparak seviye atlamalısınız. Mutfakta kullanabileceğiniz fırınlar, ocaklar, mutfak robotları ve daha birçok farklı mutfak aleti bulunmaktadır.

7 farklı dilde hizmet veren ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyun ile kendi satış stratejinizi oluşturabilir ve yeni tarifler bularak karınızı artırabilirsiniz. Çocuklar ve yetişkinler iççin farklı menüler hazırlayabilir ve böylece müşterilerinize farklı seçenekler sunabilirsiniz. Para kazandıkça mutfak aletlerinizi yükseltebilir ve yeni aletler alabilirsiniz.

Klasik oyun kategorisinde yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Kitchen Story: Cooking Game, Android ve İOS cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.