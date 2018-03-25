Mobil cihazlar için geliştirilen ve şu sıralar tüm dünyada popülaritesini arttıran KleptoCats 2 ile akıllı telefonunuzda evcil hayvan besleyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Oldukça hoş grafiklere sahip olan mobil oyunda her türlü detay adeta titizlikle düşünülmüş. Oyun içerisinde edindiğimiz evcil hayvanımızı besleyebiliyor, eğitebiliyor ve yıkayabiliyoruz. Özellikle çocuklar tarafından ilgiyle oynanan oyun, şiddetten uzak bir yapıya sahiptir. Ses efektleri ile daha eğlenceli bir tarza bürünen oyun, çeşitli yapay zeka özelliklerine sahiptir.

Oyun içerisinde evcil hayvanımız ile oyunlar oynayabilir ve onunda eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabiliriz. İOS ve Android cihazlarda oynanabilen KleptoCats 2, ülkemizde de son aylarda ilgi görmeye başladı. Yaklaşık 500 bin oyuncu kitlesine sahip olan mobil oyun aldığı olumlu geri bildirimler ile güncellenmeye devam ediyor. En son 14 Mart’ta güncellenen yapım, son güncellemesi ile birçok dil seçeneğine sahip oldu. Ayrıca güncelleme ile oyun içerisinde yer alan çok sayıda hatanın da ortadan kaldırıldığını belirtelim. İyi eğlenceler dileriz.