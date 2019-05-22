Dev yaratıklara karşı savaşarak kalenizi düşmandan savunmanız gereken Knight War: Idle Defense, Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan eşsiz bir savaş oyunudur.

Oyunda temel amaç, saldırıdan ziyade savunma yapmaktır. Askerlerinizle kaleyi savunarak üstünüze gelen düşmanı püskürtmek için çeşitli savaş aletlerinden faydalanabilirsiniz. Birkaç farklı özelliğe ve silaha sahip şövalyeden istediğinizi yöneterek yaratıklara ateş edebilir ve onları etkisiz hale getirebilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, size saldırmak için tasarlanmış onlarca farklı yaratıktan oluşan kalabalık düşman orduları ve kaleyi savunmak için kullanacağınız birçok şövalye yer almaktadır. Kılıç, ok, balta, büyülü asa ve daha sayısız silahtan yararlanarak düşmanlarınızı öldürebilir ve savaşları kazanarak ganimet toplayabilirsiniz. Bu sayede daha güçlü savaş aletlerinin kilidini açabilir ve yaratıkları tek hamlede öldürebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Knight War: Idle Defense, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.