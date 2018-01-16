Knives Out, çok oyunculu macera oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds kısa adıyla PUBG benzeri oynanış sunan yapımlardan biri. 6400m*6400m ıssız bir alana dağılmış durumda olan 100 oyuncu terk edilmiş evlerde silah toplayarak birbirilerini öldürmek için yarışıyor. Hayatta kalmayı başarabilen 1 kişi oyunun kazananı oluyor.

Multiplayer aksiyon macera oyunu PUBG’yi mobil platforma taşıyan yapımlardan biri olan Knives Out, 6.4 kilometrekarelik alanda 100 oyuncuyu bir araya getiriyor.

Yaşam belirtisinin olmadığı yere paraşütle iniş yapan oyuncular herhangi bir silaha sahip olmadıklarından hayatta kalabilmek için silah arayışına giriyor. Terk edilmiş evlerde silah ve işe yarar bir şeyler bulunmakta ancak tüm oyuncuların gözü evlerde olduğundan biriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu açıdan çok hızlı olmalısınız. Açık hedef olarak ilerlemek, pusuya yatıp beklemek, gizlenerek ateş etmek… Nasıl davranacağınız size kalmış. Tek hedefiniz var: ayakta kalan son savaşçı olmak.