Kungfu Arena - Legends Reborn, kart savaş oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Asya’da en çok oynanan dövüş sanatları strateji oyunu, yüksek kalitede grafikleri ve akıllı otomatik dövüş sistemi ile dikkat çekiyor. Uzakdoğu dövüşlerine ilginiz varsa Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri.

Uzakdoğu dövüş sanatlarına ilgisi olan herkesin oynaması gerektiğini düşündüğüm strateji oyununda Jin Yong’un romanlarından kopup gelmiş 600’ün üzerinde efsane kahraman yer alıyor. 4 farklı sınıfa ayrılan kahramanlardan takımınızı kurup savaşıyorsunuz. Kart savaş oyunu olarak gözükse de dövüş sanatlarındaki ustalığınızı gösterdiğiniz savaşların içerisinde bulunduğunuz heyecan verici bir yolculuk aslında Kungfu Arena - Efsanelerin Doğuşu.

Ara diyaloglarla süslenen oyunda aralarında büyücülerin de olduğu etkili düşmanlarla savaşırken farklı dövüş tekniklerini kullanıyorsunuz. O anda kullandığınız dövüş tekniği kahramanlarınızın sıralandığı yerde gösteriliyor. Saldırıların sıralı olduğu diğer deyişle sıra tabanlı oynanışın hakim olduğu oyunda savaş boyunca sürdürülen karşılıklı diyalogları oldukça beğendim. Bu arada dövüşler 10 round ve tek kahramanla katılmıyorsunuz ancak kahramanlarınızın tümünü aynı anda kontrol etme şansına sahip değilsiniz. Aktif olmasını bekleyip öyle aksiyona girebiliyorsunuz.