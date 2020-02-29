Farklı özelliklere bürünmüş eşsiz karakterleri yöneterek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve nefes kesen savaşlara katılacağınız Land of Doran, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

3 boyutlu grafikleri ve etkileyici karakter tasarımları ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, kendinize uygun karakteri seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Oyunu online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularıyla karşılaşabilir ve kozlarınızı paylaşabilirsiniz. Çapraz sunucu savaşlarına katılarak çevrenizdeki oyuncularla savaşabilir ve ganimet toplayarak karakterlerinizi geliştirebilirsiniz.

Oyunda 3 farklı karakter kategorisi yer almaktadır. Büyücü, okçu ve savaşçı karakterlerden dilediğinizi seçerek farklı sınıflarda savaşlar yapabilir ve karakterlerinizi özelleştirerek dilediğiniz özelliği ekleyebilirsiniz.

Macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Land of Doran, eşsiz savaş kahramanlarını yöneterek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.