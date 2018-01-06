Laser Math yani Türkçe adıyla Parlak İşlem oyunu, mobil cihazlarınızda indirip oynayabileceğiniz keyifli bir eğitici oyun olarak dikkatimizi çekiyor. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla oynayabileceği türden bir mobil oyun olan Laser Math ile zorlu matematik sorularına cevap vermeye çalışıyorsunuz.

Yüksek zorluk içeren bölümleriyle karşımıza çıkan Laser Math, herkesin oynayabileceği bir matematik oyunudur. Toplamadan çarpmaya kadar her türlü işlem sorusuyla karşılaşabileceğiniz oyunda matematik becerinizi sınayabiliyorsunuz. Oynaması da bir hayli yüksek olan oyunda bir hayli zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz. Eğitim olmasına nazaran bir hayil etkileyici atmosfere sahip olan oyunda lazer temalı grafikler bulunuyor. Rengarenk sahnelere sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmalı ve tüm sorulara doğru cevap vermelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Laser Math, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Farklı oyun modlarıyla da karşımıza çıkan Laser Math, sizleri bekliyor. 100 farklı zorlu bölüme sahip olan Laser Math'ı sakın kaçırmayın.

Laser Math oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.