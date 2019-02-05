LaserPunk, Oyun Portal’ın Android platformuna ücretsiz çıkardığı aksiyon oyunu. Türk yapımı mobil oyunların da oldukça kaliteli olduğunu gösteren örnek yapımlardan biri. Neon stili yüksek kalitede görsellerle süslenen oyunda lazer silahıyla robotları parçalarına ayırarak zaman geçiriyorsunuz. Kısa sürede kendisine bağlayan oyun, refleksleri, odaklanma gücünüzü ve sinir mekanizmanızı ölçüyor. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat, keyifli oynanış sunduğunu da söylemem gerek.

Oyun Portal’dan TaklaKing (Yavuz Selim), harika bir aksiyon oyunuyla bizlerle! LaserPunk adını taşıyan oyun, ücretsiz indirilebiliyor ve sadece 50MB boyutunda. Düşük boyutlu olmasına rağmen şaşırtıcı görseller sunan oyunda dünyanın kaderini değiştirmek için uğraş veriyorsunuz. Etkileyici lazer silahlarından birini alarak başta robotlar olmak üzere çeşitli makineleri paramparça ediyorsunuz. İlk bölümler oldukça basit. İlerledikçe oyunun gerçek zorluk seviyesiyle tanışıyorsunuz. Robotlar, bloklar daha hızlı gelmeye başlıyor. Lakin oyunu zor yapan şey bu değil. Blokların hızı sürekli olarak değişiyor. Hıza kendinizi kaptırırsanız hata yapma şansınız yüksek. Tüm odak noktanızı orta bölüme vermelisiniz. Bu arada 50. bölüm final bölümü lakin oyunu bitirmek ciddi refleks ve sabır gerektiriyor.

LaserPunk Özellikleri: