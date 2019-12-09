Last Day Rules: Survival, PUBG Mobile, Fortnite gibi hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz online mobil oyun. Dünyanın son gününde topladığınız veya çaldığınız materyalleri kullanarak vahşi yaşamda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yaşam sonrası dünyada hayatta kalabilmek için açlığınızı, susuzluğunuzu, sağlığınızı başarılı bir şekilde yönetmelisiniz. Barınacak yerler yaparak, klanlara katılarak, arkadaşlarınızla oynayarak hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. Vahşi yaşam tehditlerinin yanı sıra onlarca oyuncuyla da karşılaşacaksınız. Hazır mısınız?

Hayatta kalma temelli macera-aksiyon oyunları arasında olan Last Day Rules: Survival, oldukça büyük bir adada geçiyor. Terk edilmiş madenler, havaalanları, yıkık kolej, donmuş soğuk ormanlarla karşılaşacağınız, tehlikenin tehditlerin nereden geleceği belli olmayan bir adadan bahsediyorum. Adada tek başınıza ilerleyebilir, arkadaşlarınızla birlikte hareket edebilir, güçlü klanlara katılabilirsiniz. Düşmanlarınızı öldürmek için kullanacağınız silahlardan gece çöktüğünde sığınmak için gireceğiz barınağa her şeyi kendiniz yapabiliyorsunuz. Unutmayın, sizi öldürebilecek tek şey diğer oyuncular değil, etrafınızı saran her şey dikkatsizliğinden faydalanıp hayatınıza son verebilir.

Last Day Rules: Survival Android Oynanış Özellikleri: