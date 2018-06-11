LastCraft Survival, kıyamet sonrası dönemde geçen mobil MMO oyunu. Görsellerinin yanı sıra oynanışıyla da Minecraft oyununa benzeyen oyunda canavarlara karşı hayatta kalma mücadelesi verme, çok oyunculu modda PvP mücadelesine katılma, Co-op modunda birlikte zorlu görevlerin üstesinde gelme ve daha birçok aksiyon sizi bekliyor. Minecraft çizgilerini taşıyan aksiyon yüklü bir mobil oyun karşımızda!

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan açık dünya piksel MMO oyunu LastCraft Survival, adından da anlayacağınız üzere hayatta kalma temelli lakin içerisinde birçok mod içeriyor ve silahlardan etrafta gördüğünüz yapılara her şey oyuncunun kontrolünde gelişiyor. Craft sistemine bayıldım. Mühimmattan sağlık kitlerine enerji silahlarına kadar hatta gerektiğinde savaştan kaçmak için kullanabileceğiniz ve mühimmatınızı saklayabileceğiniz barınaklara her şeyi craft sistemi sayesinde kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Hayal gücünüz kadar gelişebileceğiniz oyunda oynayabileceğiniz birçok mod var. 50’den fazla farklı türde yaratıkla savaşırken hayatta kalmak için craft kaynakları aradığınız Hayatta Kalma, deneyim kazanırken ganimetlere sahip olacağınız PvP, arkadaşlarınızla online bir araya gelip zorlu görevleri birlikte tamamlamanın keyfini süreceğiniz Co-Op, zombilerin de dahil olduğu Boss mücadeleleri oynanabilir modlar arasında.