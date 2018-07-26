Left to Survive, zombi ordusuna karşı savaştığınız, insanları kurtardığınız mobil aksiyon shooter oyunu. Hem solo hem de multiplayer oynama seçeneği sunan TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) oyununda keskin nişancı tüfeğiniz, el bombalarınız, tabanca ve diğer silahlarınızı kullanarak zombileri sokaklardan temizlemeye çalışıyorsunuz. Zombilerin yanı sıra düşmanlarla da başa çıkmanız gerekiyor.

Temponun hiç düşmediği, bol kanlı sahneler içeren harika bir zombi temalı TPS oyunu Left to Survive. Oyunun adından da anlayacağınız üzere şehri saran zombilere, düşmanlara karşı tek başınıza savaşmak zorundasınız. Hayatta kalanları bulup takımınıza alabiliyor, kendi barınağınızı inşa edebiliyorsunuz. Düşman üslerini havadan yerle bir etme, kaynakları ele geçirme gibi aksiyonlara da giriyorsunuz. Gerçek oyuncuları buluşturan tek oyunculu mod ve 2’ye 2 mücadeleler zombilerle savaşmaktan sıkıldığınızda kurtarıcı modlar arasında yer alıyor.

Left to Survive Özellikleri: