Oyunun ana kahramanı zaman içinde seyahat etti ve 80'li yıllardan 21. yüzyıla ışınlandı. Çok yakında aşık olduğunuz sekreter görünümlü yeni biriyle tanışacaksınız. İlk buluşmada bir kızla birlikte olmak için ihtiyacınız olan her şeyi yapmanız gerekecek.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry boyunca ihtiyacınız olan ana özellik, karakterin kızlara nasıl davranması gerektiğini ve bunu sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini bilmektir. Larry Laffers'ı ücretsiz olarak yeni bir maceraya atın ve saf tutkunun tadını çıkarmak için tam sürümü deneyin.

Yeni macerada Larry Laffers'ın kader rotasınnı 80’lerin sonundan doğrudan 21. yüzyıla değiştiğini göreceksiniz. 80'li yılların macera hayatından günümüzün aşk hayatına giriş yapan Laffers'a bu yolculukta yardım edin!