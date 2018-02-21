Bir macera oyunu olan ve karakterimizi ordan oraya sürükleyen Light a Way oyununda büyük bir hedefimiz bulunuyor. Karanlığın güneşi hapsetmesiyle birlikte dünya yaşanamaz bir yere dönüştü. Bundan dolayı herkes mutsuz ve yaşam devam edemiyor. Bu zorlu yolda karakterinizi doğru yönetmeli ve düşmanlarınızı alt etmelisiniz.

Bir kız karakterinizi yönettiğimiz oyunda animasyonlar gerçekten başarılı. Aslında fiziksel olarak sizin çok büyük etkiniz yok. Karakterinizi doğru yöne yönlendirmeli ve ışığı yayma yolunda emin adımlarla ilerlemelisiniz. Kategorisi içerisindeki birkaç oyuna benzerlik gösteren Light a Way, ufak tefek ayrıntılarıyla da farkını ortaya koyuyor.

90 farklı mistik Auras'dan stratejik bir vuruş seçebilir ve karşınıza çıkan düşmanları öldürebilrsiniz. Ayrıca karşılaştığınız bulmacaları da büyülerle ve özel becerilerle çözmeli, yol boyunca karşılacağınız Lumilerle de iyi geçinmelisiniz. Çünkü onlar size destek sağlayacak ve yardımcı olacaklar.

Light a Way Özellikleri