Dokunduğu her şeyi renksiz bir hale getiren ve 1 yıldır evinden dışarı çıkmayan küçük bir kızın başından geçen macera dolu serüvene ortak olacağınız lilac & her light, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ilginç konusu ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, küçük bir kız çocuğunu yöneterek çeşitli görevleri yerine getirmek ve tehlike saçan bir kediyi kovalayarak bölümleri başarıyla tamamlamaktır.

Oyunda küçük kızın elini sürdüğü her eşya rengini kaybetmekte ve bu durumdan rahatsız olan kız bir yıldır evden dışarı çıkmamaktadır. Bir gün kapısı çalar ve onu dışarı çıkartmaya çalışan cadı ile zorlu bir mücadelenin içerisine girer.

Cadıyı ve kediyi kovalayarak labirent mekanlarda macera dolu anlar geçirecek ve eğlenceye doyacaksınız.

Android işletim sistemine sahip cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız lilac & her light, bağımlık yapıcı kaliteli bir oyundur.