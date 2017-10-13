Lionheart: Dark Moon (Kara Ay), insan, hayvan ve yaratıkların bir araya geldiği süper grafiklere sahip rpg oyunu. Fantastik rol yapma oyunlarına ilginiz varsa Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan bu yapıma bir şans verin derim.

Okçular, büyücüler, savaşçılar, ayılar, böcekler, kuşlar ve daha birçok ırkın yer aldığı rol yapma oyunu Lionheart: Kara Ay’da karanlığı yok etmek için savaşıyoruz. Ruh muhafızının yenilmesiyle birlikte ortaya çıkan karanlık güçleri Ruh muhafızının iki büyük yardımcısının güçlerini de arkamıza alarak Karanlıklar Kristali adını taşıyan büyük kötüyü bitirmeye çalışıyoruz. Yolculuğumuz boyunca birçok yer geziyor, boss savaşlarına katılıyor, en az Karanlıklar Kristali kadar tehlikeli olan karakterlerle savaşıyoruz.

Aktif internet bağlantısı gerektiren üç boyutlu rol yapma oyununda bireysel savaşabildiğiniz gibi takım saldırıları da gerçekleştirebiliyoruz. Düşmanı dondurma, sarmaşıkla boğma, ateşe verme gibi etkili saldırılar mevcut. Ayrıca 4’e 4 olarak - sıra tabanlı - savaşabiliyoruz. Ayrıca haftalık ödüllerin dağıtıldığı turnuvalarda da arkadaşlarımız ve dünya genelinde oyuncularla mücadele ediyoruz.