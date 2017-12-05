Little Fire Station, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda yükleyebileceğiniz sevimli bir itfaiyecilik oyunudur. Çocuklara yangını ve yangın söndürmeyi öğretmeyi amaçlayan oyunda pek çok zorlu görev bulunuyor.

Çocuklar için optimize edilmiş zorlu görevlere sahip olan Little Fire Station, minik itfaiyeciler yetiştirmek için mükemmel bir oyundur. Hayvan kurtarmadan yangın söndürmeye kadar pek çok farklı macera sunan oyunda itfaiyecilik mesleği de tüm detaylarına kadar işleniyor. Eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebileceğim oyunda çocuklar zevkli zamanlar geçirebiliyor. Gizli nesnelerin de arayıp bulunması gereken oyunda basit kontroller yer alıyor. En ufak çocukların dahi kolayca oynayabileceği oyunda son derece renkli grafikler bulunuyor. Eşsiz atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla ön plana çıkan Little Fire Station sizleri bekliyor. Eğlenceli , zevkli kurgusu ve öğretici içerikleriyle bu oyunu mutlaka indirmeniz gerekiyor.

Little Fire Station oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.