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Little Fire Station 1.1 (Android)
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  5. Little Fire Station - Android için Eğitici Mobil Oyun

Little Fire Station

1.1
Android
Little Fire Station
ÜCRETSİZ
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Little Fire Station 1 - 1
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Little Fire Station 4 - 4
Little Fire Station 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi
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Çocuklara itfaiyeciliği öğreten zevkli bir mobil oyun

Little Fire Station, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda yükleyebileceğiniz sevimli bir itfaiyecilik oyunudur. Çocuklara yangını ve yangın söndürmeyi öğretmeyi amaçlayan oyunda pek çok zorlu görev bulunuyor.

Çocuklar için optimize edilmiş zorlu görevlere sahip olan Little Fire Station, minik itfaiyeciler yetiştirmek için mükemmel bir oyundur. Hayvan kurtarmadan yangın söndürmeye kadar pek çok farklı macera sunan oyunda itfaiyecilik mesleği de tüm detaylarına kadar işleniyor. Eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebileceğim oyunda çocuklar zevkli zamanlar geçirebiliyor. Gizli nesnelerin de arayıp bulunması gereken oyunda basit kontroller yer alıyor. En ufak çocukların dahi kolayca oynayabileceği oyunda son derece renkli grafikler bulunuyor. Eşsiz atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla ön plana çıkan Little Fire Station sizleri bekliyor. Eğlenceli , zevkli kurgusu ve öğretici içerikleriyle bu oyunu mutlaka indirmeniz gerekiyor.

Little Fire Station oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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