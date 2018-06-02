Dünyanın en popüler şehirlerinden Londra'nın bu görkemli yapıtları arasında gezmeye ve yeni insanlarla tanışmaya hazır mısın? En iyi şehir inşaat oyunlarından birinde kendi bloklu Big Ben’inizi inşa edin, Thames nehrinde yüzün ve Londra Kulesini keşfedin! Tasarlama ve inşaat eğlencesi bu oyunda.

Kendinizi gerçek bir inşaat ustası olarak düşünün ve gerçekten Tower, Big Ben veya London Eye tasarımı için bloklar kullanın. Bu sonsuz bloklu dünyayı keşfedin. Unutmayın ki London Craft gibi blokl oyunlarındaki binalar birer sanat eseridir. Özel tasarımı başarılı bir şekilde tamamla ve daha sonra çay ve lezzetli bir bisküvi yemeyi hak edeceksin.

Kızlar ve erkekler için en iyi şehir kurma oyunu olmaya aday olan London Craft, harika zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Evde gerçek bir çay partisi düzenleyin ya da arkadaşlarınızı su parkına götürün ya da rollercoaster yolculuğuna çıkın. Sadece en iyi şehir kurucusu değil, aynı zamanda eğlenceli bir fikir babası olun. Evden çıkın, bir Londra otobüsünü alın ve bütün şehir içinde parti yapın!

London Craft Özellikleri