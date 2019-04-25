Long Tube, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz ve zevkli bir mobil arcade oyunu olan Long Tube, yükseklere doğru yıkarak puanlar kazanabileceğiniz oyundur. Oyunda kuleler inşa ediyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Kuleleri tam yerine koymak için mücadele vermeniz gereken oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Doğru zamanda ekrana dokunarak kuleleri yerlerine yerleştirmeniz gereken Long Tube oyunu mutleka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları seviyorsanız Long Tube sizleri bekliyor.

Long Tube oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.