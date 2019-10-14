Five Bn Games’in başarılı oyunlarından birisi olan ve Google Play üzerinde deli gibi indirilmeye devam edilen Lost Lands 1 mobil macera oyunları arasında yer alıyor.

Android platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken oyun içerisinde 502dan fazla çarpıcı konum karşımıza çıkıyor. 40’ın üzerinde farklı mini oyunun yer aldığı yapımda etkileşimli gizli nesneleri bulacağız.

Koleksiyonları da toplayacağımız oyunda başarılar kazanacak ve ilerlememize devam etmeye çalışacağız. Oldukça basit bir oynanış yapısına sahip olan oyunda karanlık bir atmosfer ter alacak. Susan adındaki karakter çocuğunu kurtarmaya çalışırken bizden de yardım isteyecek ve çocuğun hayatın kurtarmak için oyun içerisinde yer alacağız.

Google Play üzerinde 4.8 olarak değerlendirilen yapım ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.