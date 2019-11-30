Dünya ile ilgili daha önce hiç duyulmamış bilgilere ulaşmak için macera dolu bir serüvene atılacağınız ve farklı ırklara sahip ilginç varlıklarla savaşacağınız Lost Lands 2, 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Esrarengiz olaylardan oluşan sürükleyici hikayeleri ve etkileyici grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bir platform aracılığıyla farklı mekanlara yolculuk yaparak gizemli olayları araştırmak ve yaşadığınız gezegenle alakalı daha önce hiç görülmemiş bilgiler elde etmektir.

Çeşitli eşleştirme ve bulmacalardan yararlanarak ipucu toplayabilir ve olayların perde arkasını keşfedebilirsiniz. Garip yaratıklarla mücadele ederek dünyayı büyü bir tehlikeden kurtarmalı ve görevleri başarıyla tamamlayarak yeni bölgelerin kilidini açmalısınız.

Sürükleyici özelliği ve merak uyandırıcı birbirinden ilginç onlarca bölümü ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Lost Lands 2, macera oyunları kategorisinde yer alan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.