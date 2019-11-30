Esrarengiz olayların yaşandığı ürkütücü mekanlarda macera dolu bir gezintiye çıkarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve ipucu arayışlarında bulunarak çeşitli bulmacalar çözeceğiniz Lost Lands 6, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, geçmişin tozlu sayfalarına dönerek sır gibi saklanmış gizemli olayları araştırmaktır. İçinizdeki dedektifi açığa çıkartarak esrarengiz olayları incelemeli ve şüphelilerin izini sürerek görevleri tamamlamalısınız.

Zorlu bulmaca ve eşleştirme bölümlerinde başarılı olarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz. Bu sayede araştırmalarınızı daha geniş bir alanda yürütebilir ve birçok yeni ipucuna rastlayabilirsiniz.

Oyunda 40’dan fazla ürkütücü mekan ve onlarca zorlu eşleştirme bölümü yer almaktadır. Ayrıca incelediğiniz yerlerde bulabileceğiniz sayısız gizli nesne ve kayıp eşya bulunmaktadır. İpuçlarını birleştirerek doğru iz üstünde ilerleyebilir ve şüphelileri bularak seviye atlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Lost Lands 6 ile sizde ilginç olayları araştırabilir ve macera doyabilirsiniz.