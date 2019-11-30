Esrarengiz olayları araştırarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve yeni yerler keşfederek kayıp objeleri bulacağınız Lost Lands: Mahjong, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan eğlenceli bir oyundur.

Düşündürücü bulmacaları ve labirent bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan karakterlerin izini sürerek çeşitli ipuçları toplamak ve eşleştirmeler yaparak seviye atlamaktır. Her bölümde farklı eşleştirme ve yapbozlar yer almaktadır.

Puan toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalı ve git gide zorlaşan oyunlarda rol almalısınız. Eşleştirmelerde başarılı olarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gizemli olayları çözebilirsiniz. Esrarengiz olayların yer verildiği sürükleyici bir senaryo ile hazırlanan eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı numaralardan oluşan onlarca taş ve çeşitli şekillere sahip birçok blok yer almaktadır. Taşları ve blokları kullanarak bulmacaları zamanında çözmelisiniz.

Bu sayede ipucu toplayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Lost Lands: Mahjong ile sizde eğlenceye doyabilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.