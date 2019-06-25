Ağaç evi yaparak içini dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ve çeşitli objelerle ağaç evinizi güzelleştirebileceğiniz Loud House: Ultimate Treehouse, mobil platformda aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, büyük bir ağacın üzerine ağaç ev inşa etmek ve farklı odalar oluşturmaktır. Ağaç evinize eğlenceli öğeler ekleyebilir ve her kata farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ağaç evinizin pencerelerinden kapılarına kadar her türlü ayrıntısıyla ilgilenebilir ve hayalinizdeki ağaç evi tasarlayabilirsiniz. Aksiyona ve maceraya doyacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ağaç evinizi tasarlarken yardım alabileceğiniz onlarca farklı karakteri bulunmaktadır. Ev için alabileceğiniz koltuk, televizyon, masa ve saha onlarca farklı eşya yer almaktadır. Tüm bu malzemelerden yararlanarak hayalinizdeki ağaç evi tasarlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan Loud House: Ultimate Treehouse, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.