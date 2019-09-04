Eyougame tarafından geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Luna’s Fate rol oyunu olarak yayınlanmıştı. Oldukça çarpıcı içeriklere ve enfes bir aksiyon dünyasına sahip olan yapım günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam ederken yapım kitlesini de artırıyor. Erkek ve dişi karakterlerin yanı sıra farklı türdeki canlıların da yer aldığı yapımda MMORPG tadında bir deneyim bizleri bekliyor.

Anime tarzındaki grafikleri ile şuana kadar oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran mobil oyun 2019 model olarak karşımıza çıktı. MMORPG oyunları arasına oldukça iddialı bir giriş gerçekleştiren yapımda gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor. Gerçek oyuncuları karşı karşıya getiren yapım enfes görsel efektler eşliğinde savaşları hiç olmadığı kadar hoş bir yapıda bizlere gösterecek.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Luna’s Fate ücretsiz yapısı ile her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor.