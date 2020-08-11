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Lunch Hero 1.5.1 (Android)
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  4. Lunch Hero - Android İçin Aksiyon Oyunu

Lunch Hero

1.5.1
Android
Lunch Hero
ÜCRETSİZ
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RPG dünyasında efsane olmayı hayal ettin mi? Düşmanları ez ve harika bir kahraman ol.

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Lunch Hero Ekran Görüntüleri - 2
Lunch Hero Ekran Görüntüleri - 3
Lunch Hero Ekran Görüntüleri - 4
Lunch Hero Ekran Görüntüleri - 5
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Farklı aktif beceri ve karakterlere sahip, dünyanın en iyi büyücüleri ve nişancıları arasında becerilerinize ve stilinize uyan kahramanı seçin.

Popüler bir aksiyon rol yapma oyunu olan Lunch Hero, büyülü ormanların, uğursuz zindanların ve antik kalelerin gizemli dünyalarında tehlikeli büyüklükteki yolculuğa gidiyor. Nereye giderseniz gidin, kurbanlarınızı gücünüze düşürmeye hazır sayısız canavar ordusuyla karşılaşacaksınız.

Bu ilham verici fantezi aksiyon oyununda kahramanlarınızı yükseltin, kaynakları yönetin, bölgeleri ele geçirin ve rakip savaşçılarınızı geride bırakın. Dokunun ve golem, şeytanlar ve karanlıkla dolu bir ortaçağ RPG yolunu kesin. Şeytanlar geliyor: Bu zorlu RPG macera oyununun destansı dünyasına girin.

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