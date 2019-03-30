Gizemli bir dünyada yolculuk yaparak ürkütücü insanlarla karşılaşabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Maestro: Dark Talent, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ürpertici mekanlarda gezinerek çeşitli objelerin eksik parçalarını bulmak ve görevleri tamamlamaktır. İçinizdeki dedektifi açığa çıkarmalı ve gizli nesnelerin izini sürmelisiniz. Sürükleyici özelli ve merak uyandırıcı bölümleri ile macera dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ipuçları toplayarak kayıp eşyaların yerini bulmalı ve eksik parçası olan objeleri onarmalısınız. İpuçlarına, bulmaca çözerek ya da mini strateji oyunları oynayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayede doğru iz üstünde ilerleyebilir ve gizli nesnelere ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Maestro: Dark Talent, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.