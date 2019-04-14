Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan öğrencilerin izni sürerek nerede olduklarını araştırabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz Maestro: Music from the Void, binlerce oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur.

Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde yer alan ve eşsiz tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, ipucu toplayarak kayıp nesneleri bulmak ve öğrencilerin izini sürmektir. Doğru notaları bir araya getirerek çeşitli ipuçlarına sahip olabilir ve gizli nesnelerin yerlerini tespit edebilirsiniz. Bu sayede gizem dolu olayları araştırarak sır perdelerini aralayabilir ve kayıp öğrencileri bulabilirsiniz.

Oyunda onlarca karakter ve birçok ürkütücü mekan yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce ipucu ve gizli obje bulunmaktadır. İlginç eşleştirme ve bulmaca oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Maestro: Music from the Void, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.