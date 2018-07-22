MagiCats Builder, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir macera oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Binlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda engelleri aşıyor ve düşmanlarla mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil poyun olarak nitelendirebileceğim MagiCats Builder, farklı karakterleri kontrol edip zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Platformlar arasında ilerleyip engelleri aşmanız gereken oyunda zorlu düşmanlarla da mücadele ediyorsunuz. Becerilerinizi sergileyebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Binlerce zorlu bölüme de sahip olan oyunda kendi bölümlerinizi de tasarlayabiliyorsunuz. Macera dolu bölümlerde yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz MagiCats Builder oyununu mutlaka denemelisiniz. Yüksek kaliteli grafikleri ve eşsiz atmosferiyle MagiCats Builder sizleri bekliyor.

MagiCats Builder oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.