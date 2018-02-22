Maguss, sihirle düşmanlarınızı öldürmeye çalıştığınız, artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen rpg oyunu. Diğer rol yapma oyunlarından tek farklı olarak AR desteği sunmasının yanında konum tabanlı oynanması. Pokemon GO gibi arkadaşlarınızla veya tanımadığınız kişilerle oynayabileceğiniz düello üzerine kurulu rol oyunu, Android platformunda ücretsiz.

Yaratıkların da bulunduğu fantastik savaş oyunlarını seviyor, artırılmış gerçeklik oyunlarına bayılıyorsanız sihirlerin öne çıktığı Maguss adlı oyunla kesinlikle tanışmalısınız. Yakınınızdaki ve uzağınızdaki oyuncuların yanı sıra canavarlar üzerinde deneyeceğiniz güçlü büyüleri ortaya çıkarmak için şekiller çiziyorsunuz. Düşmanlarınızı yendikçe deneyim kazanıyor, seviye atlıyor, yeni sihirlerin kilidini açıyorsunuz. Sihir demişken kendi iksirlerinizi de hazırlayabiliyorsunuz.

İlerleyen güncellemelerle sihir karıştırma, boss mücadeleleri, sihir alışverişi, bölge savaşlarının da ekleneceği geliştirici tarafından paylaşılmış.

Maguss Özellikleri: