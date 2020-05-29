Playrix tarafından geliştirilen Manor Matters gizemli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Macera oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Manor Matters oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Gizemlerle dolu bir dünyaya adım atacağımız oyun içerisinde eski bir malikane de olup biteni araştıracak, oldukça gerilim yüklü anlar yaşayacağız.

Oyun içerisinde adeta dedektif gibi yardımcımız Carl ile birlikte malikaneyi araştıracak, gizli nesneleri bulmaya çalışacak, gizemleri çözmeye çalışacağız.

Çeşitli modlar ile dedektiflik becerilerimizi geliştirebileceğimiz oyun içerisinde çarpıcı derecede detaylar ile karşılaşacağız.

Yapım içerisinde yer alan ipuçları ile oyun içerisinde ilerleyeceğiz.