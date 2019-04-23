Eğlenceli ve sevimli bir macera oyunu mu istiyorsunuz? Bu tombul hayvanları evlerine götürmekten sen sorumlu olacaksın. Safarinin bütün seviyelerini tamamla ve tüm tombul hayvanları toplayarak yaşamaları gereken yere götür.

Çocuklar için ücretsiz muhteşem bir oyun oynayın! Aslanlar, ceylanlar, timsahlar, flamingolar, zebralar ve çok daha fazlası olan çocuklar için en şaşırtıcı hayvan oyunu. Bir hayvanat bahçesindeymişsiniz gibi hayvanlarla ilgilenecek ve Safarinin bulmacalarını değiştiren platformları çözmek için yeteneklerinizi kullanacaksınız.

Hayvanları hayvanat bahçesine götürmelerine izin vermeyin! Bu oyunda, tüm safarileri tanımak için yardıma ihtiyacı olan hayvan güçleri ile farklı seviyeleri geçmek için telefonunuzu hareket ettirmelisiniz. Hayvanları tutsak avcılarından koruyun ve doğada özgürce yaşamalarının önünü açın. Hayvanınızı hareket ettirmek için telefonunuzu çevirin. Çok basit, kolay, eğlenceli!

Marblelous Animals Özellikleri