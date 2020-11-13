MARVEL Realm of Champions, APK’ya ihtiyaç duymadan Google Play’den Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz online rpg oyunu. Süper kahraman oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Marvel karakterlerinden takım kurup yoğun savaşlara gireceğiniz, üst düzey grafiklere sahip sürükleyici bir mobil oyun. Mobil platformda süper kahraman oyunlarıyla ünlü Kabam Games’in yepyeni aksiyon rol yapma oyunu Marvel Şampiyonlar Ülkesi, Google Play’de ücretsiz indirilebilir.

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Örümcek Adam, Hulk, Kara Panter ve diğer süper kahramanları bir araya getiren yeni Marvel oyunu MARVEL Realm of Champions Türkçe adıyla Marvel Şampiyonlar Ülkesi’nin hikayesi şöyle; “Eskiden, alternatif gelecekten gelen ve Hulk'ın kötü niyetli modeli Maestro, kendi Savaş Dünyası'nı kurmak için, parçalanmış gerçeklikleri zorla bir arada topladı. Tanrılar gibi Savaşçılarla da dolu olan ve kaynaşık bu alternatif dönemlerde, bir gün gizli bir cinayete kurban gidene dek hüküm sürdü! Bu gezegen, onu bütünleştiren demir yumruğun yok olmasıyla, eskisinden de derin bir karışıklığa sürüklendi. Savaşın seyrini kendi lehine çevirmeyi uman Baronlar, topraklarını idare etmek üzere iktidara geldi. Sözü geçen Gizli Savaş başladığında; Savaş Dünyası'nın esrarlarını çözmek ve güçlü bir Şampiyon olarak hakkın olan mertebeye çıkmak tamamen SİZE bağlı!”