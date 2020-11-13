MARVEL Realm of Champions (Şampiyonlar Ülkesi) Google Play'de! Marvel evreninde destansı gerçek zamanlı ve çok oyunculu dövüşler
MARVEL Realm of Champions, APK’ya ihtiyaç duymadan Google Play’den Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz online rpg oyunu. Süper kahraman oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Marvel karakterlerinden takım kurup yoğun savaşlara gireceğiniz, üst düzey grafiklere sahip sürükleyici bir mobil oyun. Mobil platformda süper kahraman oyunlarıyla ünlü Kabam Games’in yepyeni aksiyon rol yapma oyunu Marvel Şampiyonlar Ülkesi, Google Play’de ücretsiz indirilebilir.
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Örümcek Adam, Hulk, Kara Panter ve diğer süper kahramanları bir araya getiren yeni Marvel oyunu MARVEL Realm of Champions Türkçe adıyla Marvel Şampiyonlar Ülkesi’nin hikayesi şöyle; “Eskiden, alternatif gelecekten gelen ve Hulk'ın kötü niyetli modeli Maestro, kendi Savaş Dünyası'nı kurmak için, parçalanmış gerçeklikleri zorla bir arada topladı. Tanrılar gibi Savaşçılarla da dolu olan ve kaynaşık bu alternatif dönemlerde, bir gün gizli bir cinayete kurban gidene dek hüküm sürdü! Bu gezegen, onu bütünleştiren demir yumruğun yok olmasıyla, eskisinden de derin bir karışıklığa sürüklendi. Savaşın seyrini kendi lehine çevirmeyi uman Baronlar, topraklarını idare etmek üzere iktidara geldi. Sözü geçen Gizli Savaş başladığında; Savaş Dünyası'nın esrarlarını çözmek ve güçlü bir Şampiyon olarak hakkın olan mertebeye çıkmak tamamen SİZE bağlı!”
- Şampiyonunuzu Kişiselleştirin: Şampiyonun kendisi olarak oynayabileceğiniz ve onu hem kişiliğini hem de savaş tarzını yansıtacak tarzda uyarlayabileceğiniz tek Marvel oyunu.
- Şampiyonunuzu Geliştirin: Kargaşa ortamında dövüşerek ilerlerken donanım ve yükseltmeler kazanın. Donanım ve silahlar şampiyonunuzun yeteneklerini ve gücünü artırır. Sonsuz kombinasyon var!
- Kusursuz Görevi Oynayın: Hulk ile zemini sallayın, Kara Panter ile yakın mesafeden yıkıcı hasarlar verin, Fırtına ve Yücü Büyücü ile müttefiklerinizin gücünü artırarak ani hasar vermelerini ve tüm düşman gruplarını haklamalarını sağlayın.
- Yeni Marvel Evrenine Dalın: Savaş Dünyası’nın gizemli hikayesinin yanı sıra Marvel tarihinden çeşitli karakterlerin verdiği baştan sona gizem, entrika ve vahşet dolu savaşa tanık olun.
- Marvel’dan Esinlenilen Savaş Arenaları: Wakanda Krallığı - Kraliçe Shuri, Vishanti Tapınağı - Kadim Kişi, Gama Ordusu - Skaar, Demir Evi - Stark Prime gibi birçok farklı ortamda dövüşün.
- Takımınızı Zafere Taşıyın: Aksiyon yüklü takım savaşlarında rekabete hakim olmak için üç şampiyondan doğru olanları seçerek takımınızla birlikte strateji oluşturun.
- Arena Fethinde Hüküm Sürün: Gerçek zamanlı 3’e 3 takım mücadelelerine katılın. Karşı takımın baronunu indirin ve zafer ilan edin!
- Kalede Yerinizi Savunun: İZO Çekirdeğini korumak için takım kurun ve düşman dalgalarıyla çarpışın.
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