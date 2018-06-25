Mayhem Combat, reflekslerin yanı sıra stratejin de gerekli olduğu dövüş oyunu. Tek ve çok oyunculu (multiplayer) modu bir arada sunan platform dövüş oyununda birbirinde ilginç karakterler tuzaklarla dolu interaktif arenalarda kapışıyor.

Tek bir arenada 10 oyuncunun mücadele ettiği aksiyon dozu yüksek, görsel şölen yaşatan, tek dokunuş kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli oynanış sunan dövüş oyunu Mayhem Combat, klasik iki boyutlu dövüş oyunlarından sıkılanlar için harika bir seçenek. Çılgın silahlara sahip karakterler (Amy Li, Jack Lumber, Bernard W. öne çıkanlar) ölümcül tuzaklarla çevrili platformlarda dövüşüyor. Platformlar daha önce de söylediğim gibi interaktif. Yani; çevrede tuzak gibi görünen her şeyi rakibiniz üzerinde de kullanabilirsiniz. Süreli dövüşlerde hayatta kalmayı başaran taraf olursanız hem karakteriniz seviye atlıyor, hem de kullandığı silahı geliştirebiliyorsunuz.